AKP’nin, vatandaşa yeni bir tuzak kurduğunu savunan Yavuzyılmaz, otoyol hesabını şöyle paylaştı:
“Türkiye’deki toplam otoyol uzunluğu, bağlantı yolları dahil, 3.796 kilometre. Mevcut durumda devletin işlettiği otoyollar 2.282 kilometre, yap-işlet-devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği otoyollar 1.514 kilometre. Özelleştirmeler gerçekleşirse devletin işleteceği otoyollar: 359 kilometre, özelleşen otoyollar ve yap-işlet-devret modeliyle yandaş şirketlerin işleteceği otoyollar 3.437 kilometre olacak. Yüzde 10 kamuda, yüzde 90 yandaş şirketlerde olacak.”