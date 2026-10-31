Çin’in güneybatısında yer alan ve sarp tepeleri nedeniyle 'Dağlar Şehri' olarak anılan Çongçing, alışılmışın dışındaki şehir planlamasıyla bir kez daha dünya gündeminde.

Düz arazinin yok denecek kadar az olduğu kentte, bu kez beş katlı bir binanın çatısından geçen iki şeritli araç yolu görenleri hayrete düşürüyor.

COĞRAFİ ENGELLERE DİKEY ÇÖZÜM

Bir yamacın eteğine konumlandırılan yapının alt katları kapalı otopark ve dükkânlardan oluşurken, çatısı ise doğrudan araç trafiğine hizmet ediyor. Ancak bu düzenleme rastgele bir tasarım tercihi değil; tamamen arazinin dik eğiminden doğan bir zorunluluk. Çatıyı kullanan yol, yamacın daha üst kotlarında bulunan konut bloklarına ulaşımı sağlayan ana arter görevi görüyor.

Site sakinleri, dik yamaçları tırmanmak yerine cadde seviyesinden bu çatı yoluna bağlanarak evlerine kolayca erişebiliyor.

MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ GÜRÜLTÜYÜ ÖNLÜYOR

İlk bakışta alt katlardaki dükkanlar için ciddi bir gürültü ve sarsıntı riski barındırdığı düşünülen yapıda, mühendislik önlemleri de ihmal edilmemiş. Çatı zeminine uygulanan özel titreşim emici tabakalar ve ses yalıtım sistemleri sayesinde araç trafiğinin alt katlara minimum düzeyde yansıdığı belirtildi.