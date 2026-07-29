Küresel ölçekte etkisini artıran sıcak hava dalgalarına karşı farklı bölgelerde yeni önlemler alınırken, meteorolojik uyarılar da peş peşe geliyor.

ABD'nin Los Angeles kentinin en sıcak bölgelerinden Pacoima’da, kentsel ısınmayla mücadele kapsamında 65 bin metrekareden fazla asfalt yüzey özel bir ışık yansıtıcı boyayla kaplandı.

10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Environmental Research Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kentsel "ısı adası" etkisini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında yapılan ölçümlerde, kaplanan alanların yüzey sıcaklığının aşırı sıcak günlerde yaklaşık 10 dereceye kadar düştüğü tespit edildi.

Uzmanlar, koyu renkli asfaltın güneş ışınlarını emerek ısıyı çevreye yaydığını, yansıtıcı kaplamanın ise bu radyasyonu geri göndererek yüzeyin ısınmasını engellediğini bildirdi. Araştırmada, yöntemin normal günlerde sınırlı etki gösterdiği ancak anomali seviyesindeki aşırı sıcaklarda belirgin sonuçlar verdiği kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, yüzey soğusa da yansıyan ışınların yakındaki insanlar üzerindeki ısı yükünü artırabileceğine ve araç trafiği ile kirlilik sebebiyle boyanın zamanla işlevini kaybedebileceğine dikkat çekti.