Çin’in Chongqing bölgesinde yer alan dış dünyadan izole Lanying köyünün 23 hanesi, 2001 yılında dağ yamacından geçecek bir yol yapımına başladı. Coğrafi koşulların dar olması ve maddi imkansızlıklar nedeniyle inşaat ekipmanlarının kullanılamadığı projede, 1,2 kilometrelik yolun her bir bölümü köylüler tarafından keski ve çekiçlerle elle oyularak yapıldı.

YOL GÜÇLENDİRME VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Köylülerin yaklaşık dört yıl süren çalışmasıyla kaba temeli tamamlanan yol için resmi kurumlar 2016 yılında devreye girdi. Chongqing bölge yetkilileri, bölgedeki yoksulluğu azaltma planlamaları kapsamında yolun güçlendirilmesi ve genişletilmesi çalışmalarını onayladı.

Son derece dar ve dik bir yapıya sahip olan Lanying Uçurum Yolu’nun bazı bölümlerinde eğim %22,9'a ulaştı. Yol, Chongqing’in en derin kanyonu olan Lanying Büyük Kanyonu manzarasına sahip.

Çin'deki diğer dağ yolu projeleri arasında Shizu'daki Daobeiliang Gökyüzü Yolu ve dağ zirvelerinin tıraşlanmasıyla inşa edilen Guizhou Lu’an Otoyolu yer alıyor.