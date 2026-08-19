Katar, yaz aylarında hava sıcaklığının 46 dereceye kadar ulaşması üzerine kent yaşamını sürdürülebilir kılmak amacıyla açık alan soğutma sistemlerini yaygınlaştırıyor. Ülke genelinde soğutmalı kaldırımlar, sokak klimaları ve güneş ışığını yansıtan özel yol kaplamaları kullanılmaya başlandı.

Küresel ölçekte aşırı sıcakların etkisi sürerken Hindistan’ın Banda şehri bu yıl yedi kez günlük bazda dünyanın en sıcak noktası seçildi. İran’daki Deşt-i Lut Çölü’nde ise toprak sıcaklığı bazı dönemlerde 80,8 derece olarak ölçüldü. Katar'daki yerel mühendisler, kentlerde günlük yaşamın aksamaması adına özel altyapı projelerinin hayata geçirildiğini aktardı.

AÇIK ALANLARA İKLİMLENDİRME YAPILDI

Ülkedeki bazı bölgelerde yaya ve koşu yollarının altına zemin seviyesine soğuk hava veren sistemler entegre edildi. Tasarlanan altyapı ile dış ortam sıcaklığının 26-28 derece aralığında tutulması hedefleniyor.

Benzer iklimlendirme sistemleri Katara Kültür Köyü’nde de uygulanarak kafe ve mağazaların çevresindeki açık alanlar iklimlendirildi. Söz konusu teknolojinin daha önce Dünya Kupası stadyumlarında da kullanıldığı bildirildi.

OTOYOLU MAVİYE BOYAMAYA BAŞLADILAR

Açık alan soğutma altyapısında; noktasal soğutma, ısı yalıtımı, hava sirkülasyonu, nem alma ve soğuk depolama yöntemleri bir arada kullanılıyor. Sistemde geleneksel kompresörler yerine ısı enerjisiyle çalışan absorbsiyonlu soğutucular görev yapıyor. Enerji talebinin düşük olduğu saatlerde depolanan soğuk hava, yoğun saatlerde kullanılarak elektrik tüketimi dengeleniyor.

Karayollarında ise güneş ışığını yansıtma oranı yüksek olan mavi pigmentli asfalt kaplamaları test ediliyor. Bu kaplamaların yüzey sıcaklığını 15 ila 20 derece arasında düşürdüğü kaydedildi.

GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN KOŞU YOLU

Umm Al Seneem Parkı’nda inşa edilen 1,14 kilometre uzunluğundaki soğutmalı koşu yolu, "dünyanın en uzun açık hava soğutmalı koşu yolu" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Sistemlerde kullanılan hava filtreleri toz, alerjen ve mikroorganizmaları tutarken, gerekli enerjinin %60'tan fazlası bazı bölgelerde güneş panellerinden sağlanıyor. Projenin toplam maliyeti resmi olarak açıklanmamakla birlikte, yatırımların yüz milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

ÇATI PÜSKÜRTME SİSTEMLERİYLE ALTERNATİF SOĞUTMA

Öte yandan Manchester Üniversitesi araştırmacıları, binaların soğutma ihtiyacını azaltmak amacıyla yağmur suyunu biriktirip sıcak havalarda çatılara püskürten bir sistem modelledi. Araştırma sonuçları, püskürtme zamanlamasının su miktarı veya depo hacminden daha kritik olduğunu ve çatılardaki ısınmayı doğrudan engellediğini gösterdi.