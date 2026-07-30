Çin’in güneybatısında yer alan ve "Dağlar Şehri" olarak anılan Chongqing kentinde, kısıtlı alanlar nedeniyle uygulanan üç boyutlu şehir planlaması kapsamındaki sıra dışı bir altyapı projesi dikkat çekiyor. Kentte bulunan 18 katlı bir konut kompleksinin çatısına iki şeritli bir otoyol inşa edildi.

18 KATLI BİNANIN ÜZERİNE OTOYOL İNŞA EDİLDİ

Aşırı engebeli arazi yapısı ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan Chongqing’de, düz alanların yetersizliği nedeniyle ulaşım hatları ile yerleşim alanları düşey düzlemde entegre ediliyor. Şehirdeki kot farklılıkları sebebiyle yapılar, birden fazla seviyeden sokak erişimine imkan tanıyacak şekilde tasarlanıyor.

Söz konusu projede de yol seviyesi, 18 katlı binanın çatı hizasıyla eşleşecek şekilde planlandı. Sürücüler, doğrudan konut kompleksinin üst yüzeyine denk gelen güzergahta sürüş yaparken, alt katlarda yerleşim birimleri bulunuyor.

ÖZEL MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMMÜ UYGULANDI

Yapının inşa sürecinde, üstten geçen araç trafiğinin alt katlardaki yaşam alanlarına olumsuz etkilerini önlemek amacıyla özel mühendislik çözümleri uygulandı. Yol tabanı ile bina çatısı arasına titreşim emici sistemler ve ses yalıtım malzemeleri yerleştirilerek araç gürültüsünün bina içerisine iletimi minimize edildi.

Chongqing, daha önce de içinden hafif raylı metro hattı geçen 19 katlı Liziba Apartmanı gibi dikey şehir planlaması örnekleriyle gündeme gelmişti. 18 katlı binanın çatısındaki otoyol da kentin arazi şartlarına çözüm olarak geliştirilen ulaşım altyapı projeleri arasında yer alıyor.