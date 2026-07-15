Çin’in Guiyang şehrinde 1997 yılında inşası tamamlanan Shuikousi Köprüsü, kentteki arazi yetersizliği nedeniyle sıra dışı bir toplu konut projesine ev sahipliği yapıyor. Şehir yönetiminin, merkeze yakın boş alanları değerlendirmek amacıyla köprü altına inşa ettiği apartmanlar, bölgedeki yoğun nüfuslu yerleşim modelinin dikkat çeken örneklerinden birini oluşturuyor.

BOŞ ALANLARI DEĞERLENDİRME AMACIYLA YAPILDI

Guiyang şehir yetkilileri, sosyal konut projeleri için yeterli arazi bulunamaması üzerine, kentin dış bölgelere doğru genişlemesini önlemek ve vatandaşların şehir merkezine kolay erişimini sağlamak amacıyla köprü altındaki boş alanları değerlendirme kararı aldı.

YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN ÖNLEMLER ALINDI

Köprünün hemen altında yer alan konutlar, üst geçitten geçen araçların gürültüsüne, yol tozuna ve sarsıntılara doğrudan maruz kalıyor. Konut sakinlerinin büyük çoğunluğu, şehir merkezine yakınlık ve uygun fiyat avantajları nedeniyle bu koşullara uyum sağladıklarını belirtti.

Yaşam kalitesini artırmak amacıyla yerel yönetim tarafından köprü üzerinde ağır vasıtaların geçişi yasaklandı. Bu önlem gürültü ve titreşim seviyesini belirli bir oranda düşürse de bölgedeki gürültü ve toz sorunu varlığını sürdürüyor.

APARTMANLARIN İÇİNDEN GEÇEN METRO HATTI DA VAR

4 milyonu aşkın nüfusa sahip Guiyang şehrinde uygulanan bu proje, günümüzde kentsel yoğunluğun yönetilmesi ve kısıtlı arazilerin değerlendirilmesi konusunda yenilikçi bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Çin’deki benzer sıra dışı imar projeleri arasında, Chongqing şehrinde doğrudan apartmanların içinden geçen metro hattı da yer alıyor.