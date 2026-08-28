Brezilya’nın Parana eyaletinin kuzeyinde yürütülen BR-153 kara yolu genişletme ve çift yol yapım çalışmaları sırasında, bölgenin yerleşim ve ulaşım tarihine ışık tutacak beş ayrı arkeolojik alan tespit edildi.

İmtiyaz sahibi firma EPR Litoral Pioneiro tarafından yapılan açıklamaya göre; Jacarezinho ve Santo Antonio da Platina arasındaki toprak düzeltme kazılarında çanak çömlek, porselen ve cam kap parçaları ile kaya oymaları ortaya çıkarıldı.

ESERLER KAHVE YERLEŞİMLERİNE İŞARET EDİYOR

Arkeolojik kurtarma projesinin koordinatörü Filipe Coelho, bulunan eserlerin 1860 civarındaki bir döneme ait olduğuna dair ön bulgular elde edildiğini belirtti. Araştırmacılar, bu dönemin bölgedeki çiftliklerin taşınması ve kahve yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla başlayan yerleşim genişlemesiyle örtüştüğünü değerlendiriyor.

Eserlerin kesin yaşı, cataloglanmış parçalarla yapılacak karşılaştırmalar ve tarihi harita analizlerinin ardından netleşecek.

MEVCUT YOL ESKİ BİR AT ARABASI ROTASI OLABİLİR

Arkeolojik alanların aynı hat boyunca sıralanması, BR-153 kara yolunun günümüzdeki güzergahının geçmişte at ve at arabalarının geçişi için kullanılan eski bir patika veya rota üzerine kurulduğu hipotezini gündeme getirdi. Uzmanlar, bu iddiayı doğrulamak için konum verilerini ve tarihi belgeleri çapraz incelemeye aldı.

JEOLOJİK ALANDA KAYA OYMALARI İNCELEMEDE

Tespit edilen beşinci saha olan Jacarezinho’daki Pedra Criminosa jeolojik alanında ise kaya üzerine işlenmiş oymalar bulundu. Ulusal Tarihi ve Sanatsal Miras Enstitüsü (IPHAN) iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda, oymaların kronolojisi ve hangi kültür tarafından yapıldığı araştırılıyor.

ESERLER ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLECEK

IPHAN gözetiminde sahadan çıkarılan malzemeler; belgeleme, analiz ve sınıflandırma işlemlerinin ardından kültürel mirasın korunması amacıyla Maringa Eyalet Üniversitesi’ne (UEM) teslim edilecek.