Otoyol kenarlarına ve dik yamaçlara kamyon hortumlarıyla püskürtülen parlak yeşil çamurun ardındaki teknik gerekçe ortaya çıktı. "Hydroseeding" (sulu tohumlama) olarak adlandırılan bu yöntemle, toprağın erozyona uğraması engellenirken çimlenme süresi haftalardan günlere indiriliyor.

PARLAK YEŞİL RENK ÇİMEN DEĞİL BOYAYMIŞ

Yamaçlara boya gibi yapışan ıslak çamurun rengi sanılanın aksine çimlerin kendisinden kaynaklanmıyor. Karışıma eklenen geçici yeşil boya, operatörün toprağın hangi noktalarını kapladığını ve nelerin eksik kaldığını net olarak görebilmesi amacıyla kılavuz olarak kullanılıyor. Sprey püskürtüldükten birkaç gün sonra güneş ve hava şartlarıyla boya solarken, karışımdaki tohumlar boyalı tabakanın altından 1-2 hafta içinde filizlenerek yüzeye çıkıyor.

YEŞİL ÇAMURUN İÇİNDE NE VAR VE NASIL ÇALIŞIYOR?

Kamyon tanklarında basınçla hazırlanan bu özel bulamaç; çim tohumu, nemi tutan yoğun odun lifi örtüsü, gübre ve guar fasulyesinden elde edilen doğal yapıştırıcıdan oluşuyor. Odun lifi tohumun sürekli nemli kalmasını sağlarken, yapıştırıcı madde şiddetli yağmurlarda karışımın yamaçtan kayıp gitmesini önlüyor. Bu sayede tohumlar toprakla direkt temas kurarak kuru ekim yöntemine kıyasla çok daha hızlı filizleniyor.

HAZIR ÇİME KIYASLA DEVASA MALİYET TASARRUFU

Yollarda bu yöntemin tercih edilmesinin ana sebebi maliyet ve uygulama hızı. Hazır çim döşemenin metrekare maliyeti 1 doları aşarken, püskürtme yönteminde bu rakam 6 ila 20 sent seviyelerinde kalıyor. Dönüm başına binlerce dolar tasarruf sağlayan bu sistem, aynı zamanda orman yangınları sonrasında küre dönen yamaçların toprağını sabitlemek ve erozyonu önlemek amacıyla da sıklıkla kullanılıyor.

Püskürtme çim uygulaması anında yeşil alan oluşturmuyor; uygulanan alanın kök salması için haftalarca düzenli sulanması gerekiyor. Çimler toprağa tutunmadan önce yaşanacak şiddetli bir fırtına karışımı söküp götürebiliyor. Ayrıca püskürtme yapan kamyonların hortum mesafesi sınırlı olduğu için yoldan yaklaşık 300 fit (90 metre) uzaklıktaki yamaçlara bu yöntemle müdahale edilemiyor.