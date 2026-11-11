Malatya-Sivas kara yolunun Yazıhan ilçe girişinde sürücülere "Bu kadarına da pes" dedirten bir manzara ortaya çıktı. Ailesine ait tapulu araziden herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeden yol geçirildiğini iddia eden Sefa Boztepe, soluğu karayolunun ortasında aldı.

REFÜJÜ TRAKTÖRLE SÜRDÜ, KAVŞAĞA KONTEYNER YERLEŞTİRDİ

Bölgede 9 bin 762 metrekarelik alanın kendi ailelerine ait olduğunu savunan Boztepe, kavşak noktasındaki refüjü traktörle sürerek etrafını çevirdi ve alana bir konteyner yerleştirdi. Sorunlarına muhatap bulamadıklarını ileri süren Boztepe, yolu yeniden tarım arazisine çevireceklerini belirterek, "Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

RESMİ KAYITLARDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ana yol üzerindeki sıra dışı müdahalenin ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla güvenlik güçleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı resmi kayıt incelemelerinde, Boztepe’nin hak iddia ettiği alanın tapu ve imar kayıtlarında 'yol niteliğinde' olduğu tespit edildi.

KONTEYNER KALDIRILDI, ÇİFTE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trafik ve yol güvenliğini tehlikeye düşüren yapılaşmaya hemen müdahale edildi. Kavşağa konulan konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vinçle kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Olayın ardından Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçti. Sefa Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında 'Hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından adli soruşturma başlatılırken; İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca idari para cezası uygulandı.