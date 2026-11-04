Çin'in Jiangxi eyaletinde inşa edilen yeni otoyol güzergahı üzerinde yer alan ve kamuoyunda "Jinxi’nin Gözü" olarak adlandırılan yapı, mülk sahibi tarafından boşaltıldı. Bölgedeki kamulaştırma teklifini geri çeviren ev sahibi, yolun açılmasının ardından başlayan yoğun trafik gürültüsü ve sarsıntı nedeniyle mülkünü terk etmek zorunda kaldı.

DAİRESEL KAVŞAK BENZERİ YOLUN ORTASINDA BIRAKILDI

Nisan ayında ulaşıma açılan otoyol projesinin yapım sürecinde, mülk sahibi Huang Ping (takma isim) yerel yönetimin tahliye taleplerine karşı çıktı. Çevredeki tüm yapıların boşaltılmasına rağmen mülkünü devretmeyen Huang'a, süreç içerisinde yaklaşık 1,6 milyon yuan (yaklaşık 223 bin dolar) tazminat önerildi. Ancak taraflar, bedelin iki taksit halinde ödenmesi şartı konusunda uzlaşmaya varamadı. Anlaşma sağlanamaması üzerine yetkililer projeyi revize ederek otoyolu arazinin etrafından geçirdi ve yapıyı dairesel kavşak benzeri bir yolun merkezinde bıraktı.

EVİ BOŞALTMAYA KARAR VERDİLER

Otoyolun faaliyete geçmesiyle birlikte, ses yalıtımı bulunmayan evde 24 saat kesintisiz süren ağır vasıta trafiği ve titreşimler yaşam koşullarını zorlaştırdı. Ailenin bir süre önce evi boşalttığı, yapının kırılan pencereleri ve çevresinde uzayan yabani otlar neticesinde anlaşıldı.

Yerel basına açıklamada bulunan Huang, gürültü ve sarsıntı nedeniyle ailesiyle birlikte civardaki bir kasabada kiralık eve geçtiklerini doğruladı. Mevcut durumda boş kalan yapının yıkılması halinde dahi mülk sahibine ödenecek yasal bedelin, proje öncesinde teklif edilen tutarın oldukça altında kalacağı bildirildi.