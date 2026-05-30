Diba Tensile Architecture firması, Tahran’da Modarres Otoyolu üzerinde inşa edilen Tabiat Köprüsü’nün mimari ve mühendislik detaylarını paylaştı. 270 metre uzunluğundaki yapı, iki parkı birbirine bağlayan bir yaya yolu olmanın ötesinde, çok katlı bir kamusal alan olarak tasarlandı.

OTOYOL ÜZERİNDE ÜÇ KATLI TASARIM

Abo Atash ve Taleghani parklarını birleştiren köprü, geleneksel yaya geçidi mantığından farklı olarak üç ayrı seviyeden oluşuyor. Mühendislik verilerine göre; yapının iki seviyesi sürekli sirkülasyonu sağlarken, üçüncü seviye ana taşıyıcılar üzerinde stratejik duraklama ve gözlem noktaları yaratıyor. Tasarımda yer alan kavisler ve geniş alanlar, yayaların geçiş süresini uzatarak yapının bir meydan gibi kullanılmasına olanak tanıyor.

AĞAÇ FORMLU TAŞIYICI SİSTEM İNŞA EDİLDİ

Köprünün strüktürel yapısında üç boyutlu kafes kiriş (truss) sistemi kullanıldı. Yapıyı taşıyan ve dallara benzeyen üç adet büyük sütun, görsel olarak çevredeki park dokusuyla uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu mühendislik çözümü, yapının toplam ağırlığının dağıtılmasını ve otoyol üzerinde geniş açıklıklar oluşturulmasını mümkün kıldı.

KÖPRÜ ÖDÜL ALDI

İnşası Ekim 2014’te tamamlanan Tabiat Köprüsü, 2016 yılında mimari dünyasının önemli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü. Proje raporunda, köprünün sadece iki nokta arasındaki ulaşımı sağlamadığı, aynı zamanda otoyolun böldüğü kentsel dokuda sosyal bir buluşma noktası işlevi gördüğü belirtildi.