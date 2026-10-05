İsviçre’de güneş enerjisi üretimi için otoyolların üzerinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirildi. Yol güzergâhlarına yerleştirilen güneş panelleriyle mevcut alanlardan elektrik üretilmesi, bazı sistemlerde ise trafik kaynaklı gürültünün çevreye yayılmasının azaltılması hedefleniyor.

OTOYOLLARIN ÜZERİNE GÜNEŞ PANELLERİ

Projelerde otoyolların üzerindeki ve yol çevresindeki kullanılmayan alanlara güneş panellerinin yerleştirilmesi planlandı. Böylece yeni bir arazi kullanılmadan mevcut ulaşım altyapısının bulunduğu alanlardan güneş enerjisiyle elektrik üretilebilecek.

Bazı tasarımlarda güneş panelleri yalnızca enerji üretmek amacıyla değil, trafik gürültüsünün çevredeki bölgelere ulaşmasını sınırlandıracak şekilde konumlandırılıyor. Panel sistemleri bu sayede otoyol boyunca gürültü bariyeri işlevi de görebiliyor.

KULLANILMAYAN ALANLARDAN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Otoyollar geniş alanlar kaplarken yolun üzerindeki ve çevresindeki bölümlerin önemli kısmı enerji üretiminde kullanılmıyor. Geliştirilen projelerle bu alanların güneş panelleriyle değerlendirilmesi ve elektrik üretimine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Sistemlerin temel amacı mevcut otoyol alanlarından yararlanarak güneş enerjisi üretmek. Panellerin yol altyapısıyla birlikte kullanılması, ayrıca geniş arazi ayrılmasına gerek kalmadan enerji üretim alanlarının oluşturulmasına imkan sağlıyor.

ENERJİ ÜRETİMİ VE GÜRÜLTÜ BARİYERİ BİR ARADA

İsviçre’de geliştirilen bazı tasarımlarda güneş panelleri iki farklı işlev için değerlendiriliyor. Paneller güneş ışığından elektrik üretirken konumlandırılma biçimleri sayesinde trafik kaynaklı gürültünün çevreye yayılmasını azaltacak bir bariyer oluşturması da hedefleniyor.