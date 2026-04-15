Fransa’da oturum kartı başvurularında yaşanan uzun bekleme süreleri, özellikle ülkede yaşayan ve oturum hakkı bekleyen Türk vatandaşlarını da doğrudan etkiliyor. Aylarca, hatta bazı durumlarda yıllarca sonuçlanmayan başvurular nedeniyle birçok kişi hem iş hem de sosyal haklar açısından ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Uzmanlara göre bu tür gecikmeler karşısında hukuki haklar bulunuyor ve gerekli şartlar oluştuğunda devlete karşı tazminat davası açılabiliyor.

İdare mahkemeleri, valiliklerin oturum kartı işlemlerini makul sürede tamamlamaması durumunda bunu bir kusur olarak değerlendirebiliyor. Özellikle gecikme nedeniyle kişinin gelir kaybına uğraması, sosyal yardımlardan mahrum kalması ya da iş fırsatlarını kaçırması halinde tazminat kararı verilebiliyor. Türk vatandaşları da dahil olmak üzere Fransa’da oturum bekleyen herkes bu haktan yararlanabiliyor.

DAVA AÇMADAN ÖNCE BAŞVURU ŞART

Tazminat talep edebilmek için doğrudan dava açmak yeterli olmuyor. Öncelikle ilgili valiliğe yazılı bir başvuru yapılarak zararın karşılanması talep ediliyor. Bu başvurular çoğu zaman yanıtsız bırakılıyor ve bu durum hukuken “zımni ret” sayılıyor. Dört ay içinde cevap alınamaması halinde ise süreç idare mahkemesine taşınabiliyor.

Mahkemeler, özellikle sosyal yardımların kesilmesi ya da iş fırsatlarının kaçırılması gibi somut zararları dikkate alıyor. Oturum kartı geciktiği için konut yardımı alamayan ya da çalışma izni olmadığı için işini kaybeden kişilere tazminat ödenmesine karar verildiği örnekler bulunuyor.