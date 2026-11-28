Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı Çeçeva olan Haremtepe köyündeki çay bahçesi, sıra dışı bir projeye ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi tanıtacak özgün bir eser ortaya koymak isteyen bir grup arkadaşın sohbetiyle başlayan süreç, atölyede gerçeğe dönüştü. Demir doğrama ustası Servet Genç, 10 gün süren yoğun bir çalışmanın ardından 400 kilo ağırlığında ve 3 metre yüksekliğinde dev bir çay bardağı salıncağı inşa etti.
Lazer kesim ve demir işçiliğiyle imalathanede hazırlanan eser, çay bahçesine kurulan sağlam bir demir profile monte edildi. Çocukların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de kullanımına sunulan salıncak, Rize şehir merkezindeki çay bardağı binası ve Rize-Artvin Havalimanı'ndaki kontrol kulesinin ardından şehrin en dikkat çeken simgelerinden biri oldu. Ziyaretçiler, çay bahçelerinin tam ortasında sallanarak eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarıyor.
'DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÇAY BARDAĞI OLDU'
Yapım sürecini anlatan demir doğrama ustası Servet Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Çay bardağı fikri çıktı, bunu salıncağa çevirdik. Yaklaşık 10 günlük çalışmayla demirden 400 kilo civarında bir ürün ortaya çıkardık. Dünyanın üçüncü büyük çay bardağı oldu; ilki Rize merkezde, ikincisi havalimanında, üçüncüsü de burada Çeçeva'da. Tepkiler çok güzel, gelenler memnun; 'sallama çay' diyorlar. Farklı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.
'HERKES SALLANAN ÇAY BARDAĞI DEDİ'
Projeye fikir aşamasından itibaren katkı sunan arkadaş grubundan Recep Yormaz ise salıncağa "sallama çay" isminin verilme hikayesini paylaştı. Yormaz, "Bunu yapıp getirirken üzerine bir ayıcık koyduk, sallandıkça herkes 'sallanan çay bardağı' dedi. Biz de ismini böyle koyduk. Burada alt kafede otururken istişareyle bu projeyi çıkardık. Çeçeva, çayıyla bilinen bir yer, Kenan amcamız da 40 yılı aşkın süredir burada çok güzel işler yaptı. Biz de doğanın içinde farklı bir şey olsun, insanlar buraya gelip mutlu ayrılsın istedik" ifadelerini kullandı.
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'TAM RİZE'Yİ SİMGELİYOR'
Bölgeyi ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Ayşe Zühre Karkın, deneyimini "Güzel ve yaratıcı bir fikir olmuş. Bugün havalimanına inerken de çay bardağı görmüştüm, tam Rize'yi simgeliyor. İçinde sallanmak keyifli ama biraz korkutucu" sözleriyle değerlendirdi.
İzmir'den Rize'ye gelen Tuğçe Özer ise duygularını "İzmir'de böyle yerler yok, burası çok güzel. Yükseklik korkum var ama burada korkumu yendim, salıncağa bineceğim. Çay bardağı formundaki eserler ve 'sallama çay' ismi çok hoşuma gitti" şeklinde dile getirdi.
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