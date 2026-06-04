Günlük yaşamda pek çok kişinin farkında olmadan alışkanlık haline getirdiği bacak bacak üstüne atarak oturma pozisyonu, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, bu oturuş şeklinin anatomik yapıdan kan dolaşımına kadar vücutta birçok olumsuz etki yarattığı konusunda hemfikir.

MEYDANA GELECEK OLAN RİSKLER

İşte uzmanların dikkat çektiği temel riskler ve vücutta meydana gelen değişimler:

Omurga ve duruş bozuklukları:

Bacak bacak üstüne atıldığında leğen kemiği hizasını kaybeder ve omurgaya binen yük dengesizleşir. Uzmanlar, bu pozisyonda uzun süre kalmanın skolyoz (omurga eğriliği), bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açtığını belirtti.

Kan basıncında geçici artış:

Yapılan araştırmalara atıfta bulunan uzmanlar, diz seviyesinde bacakların üst üste atılmasının kanı kalbe geri pompalayan damarlardaki yükü artırdığını, bunun da kan basıncında (tansiyonda) geçici yükselmelere neden olduğunu ifade etti.

Varis ve dolaşım sorunları:

Bacak bacak üstüne atıldığında, dizin arkasındaki toplardamarlara baskı uygulanır. Uzmanlar, kan akışının yavaşlamasıyla birlikte damarlarda genişleme meydana gelebileceğini ve bunun da varis oluşumunu tetikleyebileceğini vurguladı.

Sinir sıkışması:

Diz bölgesinden geçen ve ayağın hareketini kontrol eden "peroneal sinir", bu oturuş pozisyonunda baskı altında kalır. Uzmanlar, bacaklarda yaşanan uyuşma ve karıncalanma hissinin bu sıkışmadan kaynaklandığını, kronikleşmesi durumunda "düşük ayak" gibi nörolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini aktardı.

DOĞRU OTURUŞ NASIL OLMALI?

Sağlık risklerini minimuma indirmek adına uzmanlar, her iki ayağın da tabanının yere tam basması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. Dizlerin 90 derecelik bir açıyla durması ve her 45 dakikada bir ayağa kalkarak kısa yürüyüşler yapılması, dolaşım ve omurga sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.