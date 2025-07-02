Elektrikli otomobil pazarında Türkiye’deki varlığını hızla güçlendiren Çinli otomotiv devi BYD, temmuz ayı itibarıyla fiyat listesinde önemli güncellemeler yaptı. Zamdan en çok etkilenen model ise Türkiye’de yılın otomobili unvanını alan BYD Seal U EV oldu. Modelin fiyatı bir önceki aya göre tam 765 bin TL artarak 2 milyon 690 bin TL’ye yükseldi.

YÜZDE 10'LUK ÖTV DİLİMİNDEN YÜZDE 40'A ÇIKTI

Haziran ayında 1 milyon 925 bin TL'den satılan Seal U EV, artık yüzde 10'luk ÖTV diliminden çıkıp yüzde 40'lık dilime dahil edildi. Ancak fiyat artışına rağmen modelin donanımında hiçbir değişiklik yapılmadı.

MATRAH SİSTEMİNDEKİ GİZLİ ZAM

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, söz konusu artışı “matrah sisteminin ÖTV'de gizli zam mekanizmasına dönüşmesi” şeklinde yorumladı.

Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“3 ay sonra matrah fiyatta yapılan yüzde 9,9 artış, kampanyalı fiyata yüzde 40 zam olarak yansıdı. Matrah sistemi, ÖTV’de gizli zam anlamına geliyor.”

BYD’nin temmuz güncellemesiyle diğer bazı modellerde de fiyat artışı yaşandı. İşte yeni listeye göre dikkat çeken artışlar:

Seal U EV Design: 1.925.000 TL → 2.690.000 TL

Dolphin Comfort: 1.365.000 TL → 1.435.000 TL

Dolphin Design: 1.470.000 TL → 1.545.000 TL

Atto 3: 1.710.000 TL → 1.795.000 TL

Seal U DM-i 1.5T AWD Design: 2.950.000 TL → 2.995.000 TL

Han Executive: 3.750.000 TL → 3.899.000 TL

Buna karşın Seal Design, Seal Excellence, Tang Flagship ve bazı DM-i versiyonlarında ise fiyatlar değişmedi.

Elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken, ÖTV dilimleri ve matrah güncellemelerinin gecikmesi, tüketiciye doğrudan yüksek fiyat artışı olarak yansıyor.