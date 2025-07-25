Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil sektöründe fiyat dengelerini bir kez daha değiştirdi.

Buna göre, içten yanmalı araçlarda ÖTV oranı artık %70'ten başlayıp %220'ye kadar çıkabilecek.

Elektrikli otomobillerde ise en düşük ÖTV oranı %25 olarak belirlendi.

Düzenlemenin hemen ardından markalar fiyat listelerini güncelledi. Yapılan değişikliklerle birlikte bazı modellerde indirimler yaşanırken, özellikle elektrikli araçlarda çift haneli artışlar öne çıktı.

Audi, Volvo, Citroen, Honda, Opel, Nissan, Volkswagen, Peugeot, BYD ve Fiat markalarına ait modellerde dikkat çeken fiyat farkları oluştu.

Cnbce'de yer alan habere göre, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte birçok otomobil markasında fiyat artışları dikkat çekerken, bazı modellerde sınırlı indirimler de görüldü.

İşte güncellenen fiyatlar ve dikkat çeken değişiklikler:

AUDI

Audi cephesinde özellikle SUV modellerinde artışlar öne çıktı.

A3 ve Q2 modellerinde %5,53’lük zam görülürken, Q3 %11,08 artışla 4.195.332 TL’ye ulaştı.

Elektrikli Q4 e-tron %10,64, Q6 e-tron %9,33 zamlandı.

Markanın lüks segment SUV’ları Q7 ve Q8 ise %8’e yakın oranda zam gördü.

VOLVO

Volvo’da fiyat artışları oldukça yüksek oranlara ulaştı.

Elektrikli EC40 %14,96 zamla 3.711.177 TL’ye, EX40 ise %14,88 artışla 3.628.128 TL’ye çıktı.

V60 modeli daha sınırlı bir artışla %5,71 zamlandı.

Yeni XC90 ise %14,46 ile dikkat çekici bir sıçrama yaşadı.

CITROEN

Citroen modellerinde farklılaşan bir tablo söz konusu.

C3 Aircross SUV, C4 ve C4 X gibi içten yanmalı modellerde %2’yi aşan oranlarda indirim yaşandı.

Ancak elektrikli e-C3 %15,06 zamlandı. e-C4 ve e-C4 X ise %13,75’lik fiyat artışlarıyla öne çıktı.

HONDA

Honda Jazz e:HEV modeli %2,77 oranında ucuzlarken, HR-V e:HEV %4,21, Civic ise %12,51 oranında zamlandı.

Özellikle Civic’teki çift haneli artış dikkat çekti.

OPEL

Opel markasında Corsa ve Frontera modelleri sırasıyla %2,46 ve %1,82 oranında indirim gördü.

Yeni Mokka, Astra ve Grandland ise %1 ila %2,64 arasında değişen küçük oranlarda zamlandı.

NISSAN

Nissan’ın X-Trail modeli %4,65 oranında düşüşle dikkat çekerken, Qashqai %12,91 gibi yüksek bir artış yaşadı.

Juke ise neredeyse sabit kalarak %0,51 gibi sınırlı bir artışla fiyatlandı.

VOLKSWAGEN

Volkswagen’de küçük sınıf modeller olan Polo, T-Cross ve Taigo’da %2,7 civarında indirimler yaşandı.

Ancak Tiguan ve Yeni Tayron modellerinde %10’un üzerinde artış dikkat çekti.

Elektrikli ID.4 %13,56, ID.7 ise %14,47 oranında zamlandı. Passat %5,53 artışla 3.070.000 TL’ye ulaştı.

PEUGEOT

Peugeot’un elektrikli e-208 ve e-308 modellerinde sırasıyla %13,61 ve %16,08 oranında yüksek zamlar yaşandı.

Yeni 3008 ve 5008 ise %5,5 civarında zamla listelendi.

BYD

Çinli marka BYD’nin SEAL U EV modeli %10,66 oranında ucuzladı ve bu alanda tek büyük düşüş yaşayan model oldu.

Ancak markanın diğer modellerinde ciddi artışlar var. DOLPHIN, ATTO3 ve SEAL gibi modeller %13 bandında zamlandı.

HAN ve TANG modelleri %9’u aşan oranlarda fiyatlandı.

FIAT

Fiat modellerinde ise karma bir tablo var.

Egea Sedan %5,50 oranında düşüş gösterdi.

Egea Cross %5,37 artarken, 600 modeli %2,99 zamlandı.

TESLA

Tesla’nın Model Y Standart Range modelindeki artış ise 254 bin 481 lira olacak. Tesla Model Y’nin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıkacak.

Yeni ÖTV matrah düzenlemesi, özellikle elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı.

İçten yanmalı motorlara sahip bazı modellerde ise indirim fırsatları dikkat çekiyor. Özellikle e-C3, EX40, ID.7 ve Civic gibi modellerdeki çift haneli artışlar, tüketicilerin bütçesini zorlayacak türden.

Buna karşın SEAL U EV, Egea Sedan ve bazı Opel modelleri gibi araçlarda yaşanan fiyat düşüşleri, alım için yeni bir fırsat doğurabilir.

Not: Araç satın almadan önce markaların güncel kampanyalarını ve distribütör fiyatlarını kontrol etmeyi unutmayın.