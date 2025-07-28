Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.
TBYD Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Captain Black sigara grubunun zamlı fiyatları şöyle:
- Captain Black Navy Blue Conpact: 85 lira
- Captain Black Sky Blue Conpact: 85 lira
- Captain Black Sky Blue Slims: 85 lira
- Captain Black Navy Blue King Size: 85 lira
- Captain Black Sky Blue King Size: 85 lira