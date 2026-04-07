Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen karara göre, engel oranı %40 ve üzerinde olan ortopedik engelli bireyler, ilk araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacak.

Bu haktan yararlanan vatandaşlar, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz araç satın alabilecekler.

Düzenleme kapsamında, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan %25,49 baz alınarak üst fiyat limiti de güncellendi. Buna göre, satış fiyatı 2.873.972 TL’ye kadar olan araçlar, gerekli kriterlerin sağlanması durumunda ÖTV muafiyetiyle temin edilebilecek.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ YERLİ ÜRETİM MODELLER

Yeni düzenleme ve güncel limitler dahilinde tercih edilebilecek öne çıkan otomobil modelleri, teknik donanımları ve fiyatlandırmaları şu şekildedir:

1. Togg T10X ve T10F Modelleri

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, akıllı cihaz ekosistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle listede yer alıyor.

T10X Öne Çıkanlar: 29 inç bilgi-eğlence ekranı, tam otonom park asistanı ve Meridian ses sistemi.

V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10F Öne Çıkanlar: Fastback gövde tipi, 623 km karma menzil ve 4.1 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansı.

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

V2 4More: 3.217.857 TL

2. Fiat Grubu Modelleri (Egea ve Ulysse)

Fiat, geniş iç hacim ve farklı gövde tipi seçenekleriyle muafiyet kapsamındaki yerini koruyor.

Egea Sedan: Easy, Urban ve Lounge donanım seçenekleri mevcuttur. 1.6 Multijet 130 HP dizel motor ve otomatik şanzıman opsiyonları bulunur.

Easy 1.6 Otomatik: 951.900 TL

Lounge 1.6 Otomatik: 1.014.800 TL

Egea Cross: Yüksek yapısı ve sürüş destek sistemleriyle dikkat çeken modelin en üst paketi Limited’dir.

Street 1.6 Otomatik: 971.900 TL

Limited 1.6 Otomatik: 1.097.700 TL

Fiat Ulysse: 8+1 yolcu kapasitesi ve 2.2 Multijet4 motoruyla kalabalık ailelere hitap eder.

Lounge 2.2 Otomatik (İndirimli): 1.889.300 TL

3. Renault Modelleri (Clio ve Megane)

Renault, popüler modelleri Clio ve Megane ile teknolojik donanımı ön plana çıkarıyor.

Yeni Clio: 1.2 TCe 115 HP motor ve EDC şanzıman ile sunulmaktadır.

Evolution Plus: 1.795.000 TL

Megane Sedan & E-Tech: Hem içten yanmalı hem de %100 elektrikli versiyonlar limitler dahilindedir.

Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC: 2.108.000 TL

Megane E-Tech Techno EV60 (2026): 2.386.000 TL

4. Hyundai Modelleri (i20 ve Bayon)

Hyundai, kompakt sınıftaki i20 ve SUV segmentindeki Bayon modelleriyle çeşitli kampanya avantajları sunmaktadır.

Hyundai i20: 1.0 T-GDI 90 PS motor seçeneğiyle sunulmaktadır.

Elite Otomatik (Kampanyalı): 1.745.000 TL

Hyundai Bayon: 411 litrelik bagaj hacmi ve 7 ileri DCT şanzımanla gelmektedir.

Elite 1.0 T-GDI (Kampanyalı): 1.823.998 TL

5. Toyota C-HR Hybrid

Hibrit teknolojisiyle öne çıkan C-HR, düşük yakıt tüketimi (4,7 lt/100 km) sunmaktadır.

ÖTV Muafiyetli Fiyatlar:

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.321.552 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.603.500 TL