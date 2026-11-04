Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında satın alabileceği araçlar için uygulanan yasal sınır güncellendi. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda, engelli taşıt alımındaki tavan tutar 2 milyon 873 bin 900 TL seviyesinden yaklaşık 800 bin liralık artışla 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıktı. Yeni limit ve yerlilik kriteriyle birlikte piyasada tercih edilebilecek en uygun modelin muafiyetli fiyatı 820 bin 500 TL olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ ALIMINDA İKİ TEMEL ŞART VAR

Yeni düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için iki kriterin karşılanması gerekiyor.

Satın alınacak taşıtın tüm vergiler dahil nihai satış bedelinin 3 milyon 673 bin 706 TL'nin altında kalması şartı aranıyor. Bununla birlikte tercih edilecek aracın en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Mevzuat gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanının artırma veya azaltma yetkisi saklı tutuluyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Mevzuata göre muafiyetten faydalanma hakları ve tescil prosedürleri belirli kurallarla sınırlandırılıyor:

Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlar, belirlenen üst limit çerçevesinde ÖTV ödemeden araç edinebiliyor.

Yeni düzenleme uyarınca; ortopedik engeli bulunup bu gerekçeyle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de muafiyet kapsamına dahil ediliyor.

Yaş kriterine bakılmaksızın taşıt doğrudan engelli birey adına tescil ediliyor; küçük yaştaki çocuklar veya ileri yaştaki bireyler yerine yakınlarının üzerine tescil işlemi yapılamıyor.

Engelli adına tescillenen taşıt, ilgilinin yalnızca birinci derece yakınları olan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabiliyor.

PERT DURUMU VE MİRAS İNTİKALİNDE VERGİ UYGULAMALARI

Muafiyetle alınan aracın 10 yıllık yasal süre dolmadan pert olması halinde ÖTV ödeme yükümlülüğü doğmuyor ve hak sahibi yeniden muafiyetli araç alma hakkı kazanıyor. Kasko şirketleri tazminat ödemesini aracın ÖTV'siz piyasa değerinden yıpranma payını düşerek hesaplıyor; bu süreçte ÖTV tutarı kasko tarafından karşılanmıyor.

Hak sahibinin vefatı durumunda ise taşıt yasal mirasçıların ortak mülkiyetine geçiyor. 10 yıllık süre dolmadan gerçekleşen vefatlarda veraset yoluyla intikal eden araç için ÖTV tahsil edilmiyor. Ancak aracın kullanımı veya tek bir kişi üzerine tescili için mirasçıların feragatnamesi ya da mahkeme kararı gerekiyor. Aracın 10 yıllık yasal bekleme süresi dolmadan üçüncü şahıslara satılması durumunda ise tahsil edilmeyen ÖTV geriye dönük olarak alınıyor.

KAPSAMA GİREN ÖNE ÇIKAN MODELLER VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasada yüzde 40 yerlilik ve fiyat kriterini karşılayan başlıca modellerin standart liste fiyatları ve ÖTV muafiyetli tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea Serisi:

Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel: Normal satış fiyatı 1.499.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 820.500 TL

Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.850.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.020.500 TL

Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel: Normal satış fiyatı 1.519.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 860.500 TL

Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.920.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.059.400 TL

Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel: Normal satış fiyatı 1.589.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 900.500 TL

Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.990.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.098.300 TL

Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.890.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.042.700 TL

Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.926.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.062.700 TL

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.962.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.082.700 TL

Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik: Normal satış fiyatı 1.999.900 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.103.300 TL

Toyota Modelleri:

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Normal satış fiyatı 1.965.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.097.006 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Normal satış fiyatı 2.150.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.199.784 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Normal satış fiyatı 2.275.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.269.228 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Normal satış fiyatı 2.335.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.302.562 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Normal satış fiyatı 2.630.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.389.901 TL

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Normal satış fiyatı 2.968.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.429.199 TL

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: Normal satış fiyatı 2.540.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.500.963 TL

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Normal satış fiyatı 2.775.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.549.056 TL

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Normal satış fiyatı 2.290.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.353.905 TL

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT: Normal satış fiyatı 2.873.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.603.500 TL

Renault Modelleri:

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: Normal satış fiyatı 1.830.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.176.429 TL

Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp: Normal satış fiyatı 2.035.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.281.296 TL

Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: Normal satış fiyatı 1.865.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.198.929 TL

Renault Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp: Normal satış fiyatı 2.050.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.290.741 TL

Renault Duster evolution hybrid 4x4 150 hp: Normal satış fiyatı 2.850.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.425.000 TL

Renault Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp: Normal satış fiyatı 2.200.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.385.185 TL

Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp: Normal satış fiyatı 2.725.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.362.500 TL

Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp: Normal satış fiyatı 2.920.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.440.000 TL

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: Normal satış fiyatı 1.841.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.183.500 TL

Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Normal satış fiyatı 2.199.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.384.000 TL

Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Normal satış fiyatı 2.349.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.479.000 TL

Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Normal satış fiyatı 2.699.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.633.605 TL

Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Normal satış fiyatı 2.269.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.428.630 TL

Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: Normal satış fiyatı 2.760.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.670.526 TL

Hyundai Modelleri:

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump: Normal satış fiyatı 1.575.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.012.500 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump: Normal satış fiyatı 1.759.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.130.786 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style: Normal satış fiyatı 1.780.666 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.144.714 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite: Normal satış fiyatı 1.898.165 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.220.249 TL

Hyundai IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select: Normal satış fiyatı 1.799.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.499.167 TL

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend: Normal satış fiyatı 2.099.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.749.167 TL

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend+Vision Roof: Normal satış fiyatı 2.149.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.790.833 TL

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime: Normal satış fiyatı 2.249.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.874.167 TL

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime + Vision Roof: Normal satış fiyatı 2.349.000 TL / ÖTV muafiyetli fiyatı 1.957.500 TL