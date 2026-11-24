Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti için belirlenen üst fiyat limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı.

ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ LİMİT

Böylece limit yaklaşık 800 bin lira arttı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Muafiyetten yararlanılacak araçların ÖTV ve diğer vergiler dâhil fiyatının belirlenen sınırın altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

HANGİ ENGELLİ BİREYLER YARARLANABİLİYOR?

Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat sınırları içinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan, yüzde 40 ve üzeri engellilik oranına sahip kişiler de belirlenen şartlar kapsamında muafiyetten yararlanabiliyor.

Araç, engelli bireyin adına tescil ediliyor. Birinci derece yakınları olan eşi, annesi, babası ve çocukları aracı kullanabiliyor. Engelli bireyin yerine yakını adına araç alınmasına yönelik genel bir uygulama bulunmuyor.