Yeni düzenlemeye göre, sıfır araç satışlarından tahsil edilecek nispi ÖTV’nin tutarı otomobillerde 100 bin liranın, motosiklet ve ATV gibi araçlarda 30 bin liranın altında olamayacak. Yeni vergi getirmeyen ancak gelecekteki yüksek vergilerin önünü açan düzenlemeyle Cumhurbaşkanının vergi yetkisi de olağanüstü düzeyde artırıldı. Cumhurbaşkanı bu tutarları 10 katına kadar artırabileceği gibi sıfıra kadar düşürebilecek.

TORBA’YA EKLENDİ

AKP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda torba yasa teklifine ekledikleri önergeye göre, yeni sistemde araçların ÖTV’si yine mevcut oranlara göre hesaplanacak. Ancak hesaplanan vergi, kanunda belirlenen asgari tutarın altında kalırsa bu kez asgari maktu devreye girecek.