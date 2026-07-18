Geçen sezon Bastia’dan 5.5 milyon Euro’ya alınan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, son görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İtalya’ya gidecek. Bordo-mavililerin bu hamlesi, Tolu Arokodare transferinde kritik avantaj sağladı.

KONTENJAN DOLUYOR

Çünkü Fiorentina, Oulai ile birlikte AB dışı oyuncu kontenjanını dolduracak ve Nijeryalı forvet için yürüttüğü girişimleri rafa kaldıracak. Böylece Trabzonspor’un Arokodare konusunda eli güçlenecek, transfer sürecinde rakipsiz bir konuma gelecek. Bordo-mavililer, Oulai satışından gelen kaynakla hücum hattını Tolu ile takviye etmeyi planlıyor.