Trabzonspor kurduğu scout sisteminin meyvelerini bu yaz toplamaya başlıyor. Christ Oulai, transferin gözdesi haline geldi. Chelsea, Fildişili futbolcu için 40 milyon Euro ödeyip, Dünya Kupası başlamadan transferi bitirmek istiyor. Tottenham da Oulai’ye talip takımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Zenit de 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Augusto için pazarlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili yönetim, iki futbolcunun satışından 60 milyon Euro gelir bekliyor. Kadrodaki Zubkov’un yanı sıra Lundstram, Batista Mendy ve Cham’ın toplam 10 milyon Euro civarı bir rakama satılmasına sıcak bakılıyor. Yönetim satışla ilgilenirken, Teknik Direktör Fatih Tekke de transferlere yoğunlaştı. Tekke’nin gönlünde Oulai’nin yerine Fenerbahçe’nin milli yıldızı İsmail Yüksek var.