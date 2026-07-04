FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ve Fas takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı.

Gergin geçen karşılaşmayı Azzedine Ounahi (2) ve Rahimi'nin golleriyle 3-0 kazanan Fas, çeyrek finalde Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Fas, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini tam 42 maça yükseltti ve tarihte birden fazla kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ilk Afrika ülkesi oldu.

ONUAHI'NİN GECESİ

22. dakikada Bayern Münih'in 5 yıllık sözleşme imzaladığı Saibari sakatlandı ve oyundan çıktı.

60. dakikada sağ dip çizgiye yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşta Hakimi, herkes orta beklerken pasını ceza yayı önüne çevirdi. Gerilerden gelen Azzedine Ounahi, ceza alanı dışında yolladığı sert şutla ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada hızlı hücuma çıkan Fas'ta sağ çaprazdan ceza alanına giren Brahim Diaz, şık bir çalımla pasını soluna aktardı. Azzedine Ounahi, çok sert bir şutla fileleri havalandırdı.

85. dakikada bir kez daha etikili gelen Fas'ta Rahimi'nin kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü. 90+8. dakikada bir kez daha hızlı çıkan Fas'ta Diaz'ın sağ kanattan yerden içeri çevirdiği topa gelişine vuran Rahimi skoru ilan etti ve Fas maçı 3-0 kazandı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Mücadelenin hakemi Michael Oliver, gergin geçen maçta kart gösterme konusunda oldukça cömert davrandı. Zaman zaman iki takım oyuncuları arasında sert faullerin ardından gerginlikler yaşandı.

İlk yarının son bölümnde Faslı Achraf Hakimi ile Kanadalı Richie Laryea tartışması da güçlükle yatıştırıldı. Hararetin yükseldiği anlarda İngiliz hakem, maçın sadece ilk yarısında 6 kez sarı kartına başvurdu. Toplamda ise 8 sarı kart çıktı.