ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırlarken ikili arasında "soykırım" tartışması yaşandı.

1 saatten uzun süren görüşmenin başında iki lider de ABD-Güney Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin artırılması gibi işbirliği alanlarına vurgu yaparken, daha sonra Trump'ın açıklamaları gündeme damgasını vurdu.

ABD Başkanı, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere "soykırım" uygulandığını savunarak, bu kişilerin topraklarının zorla ellerinden alındığını ve çoğunun öldürüldüğünü savundu.

Trump, "Güney Afrika ile ilgili olarak çok sayıda insan kaygı duyuyor ve toplantının asıl amacı da bu. Ancak zulüm gördüklerini düşünen ve ABD'ye sığınan pek çok insanımız var. Bu zulüm ya da soykırımın devam ettiğini hissettiğimiz pek çok yerden çok sayıda insan ülkemize geliyor. Bunlar genelde beyaz çiftçiler ve Güney Afrika'dan kaçıyorlar" diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise ülkede bazı bölgelerde güvenlik sorunları olduğunu ve şiddet olayları yaşandığını, ancak beyaz çiftçileri hedef alan hiçbir hükümet politikalarının olmadığını dile getirdi.

Görüşme devam ederken Trump, Beyaz Saray tarafından hazırlanan ve Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin öldürüldüğü iddialarını içeren bir video klip izletti.

Trump, öldürüldüğü iddia edilen beyaz çiftçilerin mezar yerlerinin ziyaret edildiği bir bölümün de yer aldığı videonun ardından, "Bunlar tam buradaki mezar alanlarında 1000'den fazla beyaz çiftçi yatıyor. Yaklaşık 1000 kişi var, hepsi beyaz çiftçiler." değerlendirmesini yaptı.

"Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa ise Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına da karşı çıktı. Cumhurbaşkanı, ülkede "suç" oranının yüksek olduğunu kabul etti, ancak Güney Afrika'daki kurbanlarının çoğunluğunun siyahi olduğunu belirtti.

Ramaphosa, "Bizim hükümet politikamız, burada dile getirilen şeylere tamamen karşıdır. Bu kişiler, anayasamız açısından var olmalarına izin verilen küçük bir azınlık partisi." dedi.

Daha sonra söz alan Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen de, izlettirilen videodaki yabancı düşmanlığı içeren ifadeleri kınadığını söyledi.

Kendisinin bir beyaz Güney Afrikalı ve muhalefet partisinden gelen bir isim olarak Ramaphosa'nın partisiyle koalisyon kurduğunu ve Güney Afrika'daki "azınlık durumundaki" beyaz karşıtı grupları siyasetten tamamen atmaya çalıştıklarını anlattı.

Trump ise Steenhuisen'in sözlerine, "Bunlar küçük bir hareketten daha fazlası, Güney Afrika'da oldukça büyük bir hareket gibi gözüküyor. Bu yüzden çözülmesi gerekiyor. Eğer çözülmezse bu ülkenin sonu olur." yorumunu yaptı.

'SİZE VERECEK UÇAĞIM YOK'

Öte yandan Ramaphosa, bir gazetecinin, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçakla" ilgili sorduğu sorunun ardından Trump'a dönerek, "Size verecek bir uçağım yok Sayın Başkan" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.