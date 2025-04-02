TikTok'un kaderi bugün Oval Ofisi'nde yapılacak olan toplantıya bağlı. Beyaz Saray yetkilisi, bu akşam Oval Ofis'te üst düzey bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.

Yetkili, CBS News'in haberini doğrulayarak, Başkan Yardımcısı JD Vance, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın katılacağı bir toplantının Oval Ofis'te gerçekleşeceğini söyledi.

Reuters'ın geçen hafta bildirdiğine göre, özel sermaye şirketi Blackstone BX.N, Susquehanna International Group ve General Atlantic liderliğindeki ByteDance'in mevcut Çinli olmayan hissedarlarına katılarak TikTok'un ABD operasyonunu satın almak için yeni sermaye sağlamayı görüşüyor .

Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan kısa video uygulamasının satışı için ByteDance ile 5 Nisan'daki son tarihten önce bir anlaşmaya varılacağını söyledi.

Trump, TikTok'un Çinli olmayan bir alıcı bulması için Ocak ayında son tarih belirlemişti. Aksi takdirde 2024 yasası uyarınca o ay yürürlüğe girmesi beklenen ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'nin yasağıyla karşı karşıya kalacaktı.

Financial Times'ın Salı günkü haberine göre, ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, Trump'ın öncülük ettiği TikTok uygulamasının kontrolünü ele geçirme çabalarının bir parçası olarak uygulamaya yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor .

FT'nin haberine göre, Silikon Vadisi'ndeki Trump destekçisi ve Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı Marc Andreessen, Oracle ORCL.N ve diğer Amerikalı yatırımcıların liderliğinde TikTok'u ana şirketi ByteDance'den ayırma teklifinin bir parçası olarak, TikTok'un Çinli yatırımcılarının hisselerini satın alacak yeni bir dış yatırım eklemek için görüşmelerde bulunuyor.

Reuters'ın Cuma günü bildirdiğine göre, konuya yakın iki kişiye göre özel sermaye şirketi Blackstone BX.N , TikTok'un ABD operasyonlarına küçük bir azınlık yatırımı yapmayı değerlendiriyor .

TikTok ve Andreessen Horowitz, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Reuters'ın geçen ay bildirdiğine göre, TikTok'un geleceğine ilişkin görüşmeler, ByteDance'deki en büyük Çinli olmayan yatırımcıların hisselerini artırması ve kısa video uygulamasının ABD operasyonlarını satın alması planı etrafında birleşiyor.

Trump, geçen ay yönetiminin TikTok ile olası bir anlaşma hakkında dört farklı grupla temas halinde olduğunu ancak bu grupların adlarını açıklamadığını söylemişti.

Dikkatle takip edilen TikTok satışında , Beyaz Saray yatırım bankası rolünü üstlenirken, açık artırmayı Vance yönetiyor.