Üstelik bunun için tencereyi uzun süre ovalamak gerekmiyor. Karbonat ve suyla yapılan basit işlem, dibe yapışan kalıntıların yüzeyden daha kolay ayrılmasını sağlıyor.

KARBONAT VE SU YETERLİ

Yöntem oldukça basit. Yanmış tencerenin dibine bir miktar karbonat dökülüyor ve üzerine yanık bölgeyi kapatacak kadar su ekleniyor. Tencere daha sonra ocağa alınarak karışım birkaç dakika kaynatılıyor.

Kaynama sırasında sertleşen yanık tabakası yavaş yavaş yumuşuyor. Tencere ocaktan alınıp soğuduktan sonra dipte kalan kalıntılar yumuşak bir süngerle temizleniyor. Yanık çok fazlaysa aynı işlem bir kez daha tekrarlanıyor.

SERT MALZEMELER YÜZEYE ZARAR VEREBİLİR

Yanmış tencereyi temizlerken yapılan en büyük hatalardan biri, kalıntıları metal tel veya bıçak gibi sert malzemelerle kazımak. Bu yöntem yanığı çıkarsa bile tencerenin yüzeyinde kalıcı çiziklere yol açabiliyor.

Bu nedenle önce yanık tabakasını yumuşatmak, ardından süngerle temizlemek daha güvenli bir seçenek. İşlem bittikten sonra tencere bulaşık deterjanıyla normal şekilde yıkanıp durulanıyor.

HER TENCEREDE UYGULAMAYIN

Karbonat ve su yöntemi özellikle paslanmaz çelik tencerelerde tercih ediliyor. Yapışmaz kaplama, emaye ve diğer hassas yüzeylerde ise aynı yöntemi uygulamadan önce üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek gerekiyor.

Özellikle kaplamalı tencerelerde aşındırıcı ürünler ve sert süngerler yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle kullanılan yöntemin tencerenin malzemesine uygun olması önem taşıyor.