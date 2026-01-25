AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, CHP’den ayrılarak partisine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na övgüler yağdırdı: “Aydınlı kardeşlerimin ‘Topuklu Efesi’ Özlem Çerçioğlu Başkan maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor.” CHP lideri Özgür Özel’i, emekliler üzerinden istismar arayışı içinde olmakla suçlayan Erdoğan, “Suriye hızla toparlanıyor. 13.5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Terör örgütleri işgal ettiği yerden çıkartılıyor. Suriye’nin kuzeyinde de terör bitecek” ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.