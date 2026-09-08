Eğilmez, ‘Orta Vadeli Program (2027-2029) üzerine düşünceler’ başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

İHTİMAL DÜŞÜNDÜRTÜYOR

“2027 yılında bütçe açığının büyümesi, faiz dışı fazlanın ise azalması öngörülüyor. Üstelik bütçe açığındaki büyüme, faiz giderleriyle açıklanabilecek miktardan daha yüksek görünüyor. Bunun arkasında faiz dışı giderlerin, personel giderleri, cari giderler ve yatırım giderleri enflasyonun üzerinde artmasının öngörülmesi yatıyor.” Bu noktada diğer yıllardaki genel tutarlılıktan bir miktar uzaklaşıldığını belirten Eğilmez, yazısına şu cümlelerle devam etti:

Mahfi Eğilmez

“Çünkü o bütçeyle seçime gitmek mümkün olabilir ama enflasyonu yüzde 21’e düşürmek pek mümkün olmaz. Bu tablo elbette tek başına 2027’de seçim yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak bütçe göstergelerinde 2027 yılı için ortaya çıkan bu farklılaşma, seçimlerin 2027’de yapılıp yapılmayacağı sorusunu akla getiriyor. Başka bir ifadeyle, OVP’deki bütçe rakamları 2027 yılı için seçim ekonomisi ihtimalini düşündüren bir görünüm sergiliyor.”

BÜTÇEDEN BELLİ OLACAK

Mahfi Eğilmez, “2027 yılında seçimin yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki dönemde bütçe uygulamalarının nasıl şekilleneceği gösterecek” dedi.

‘Finansmana erişim kanalları açılsın, sanayi güçlendirilsin’

İş dünyası, OVP’yi değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra yatırım, ihracat, finansman sorununa dikkat çekildi, sanayide üretimin güçlendirilmesi istendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimin kolaylaşmasını, ihracatçının desteklenmesini talep etti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2029’da mal ve hizmet ihracatında 450 milyar dolarlık hedefe değindi, rekabetçilikteki adımların sahaya yansımasını istedi. ASO Başkanı Seyit Ardıç da finansman, enerji, iş gücüne yönelik politikaların sanayinin rekabet gücüne katkı sunacağını kaydetti. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, üretim kapasitesi, çalışan başına katma değerin artırılması gerektiğini aktardı.