Gelecek sezon öncesi Beşiktaş’ın en önemli sorunlarından biri de futbolcuların aldığı yüksek maaşlar...

Bu doğrultuda temizlik operasyonu yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, senelik 4.5 milyon Euro maliyeti olan Alex Oxlade Chamberlain ile yollarını ayırmak için gaza bastı. Başkan Serdal Adalı, İngiliz oyuncuyla yolları ayırmaya kararlı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de görüşmeler yaptığı OX, ülkesin den kulüp bakmaya başladı. Yönetim, sakatlığı nedeniyle İngiltere’de tedavilerine başlanan Chamberlain’e “Kendine kulüp bul” mesajını gönderdi. Başta Başkan Serdal Adalı olmak üzere siyah-beyazlıların yeni yönetimi, Chamberlain’den müjdeli haberi beklemeye geçti.