İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, koalisyon görüşmelerine katılacak siyasi liderlerin yapıcı bir yaklaşımla hareket etmesini beklediğini ifade etti. Ülkenin yeniden sandığa gitmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Herzog, "Seçimlerden önce de söylediğim gibi özellikle dünkü sonuçların ardından, ülkemizi yeni bir seçime götürmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

'HER SİYASİ GRUPTAN GÖRÜŞ ALACAĞIZ'

Resmi seçim sonuçlarını gelecek hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'den teslim alacağını belirten Herzog, sonrasında parlamentoya giren partilerin liderleriyle görüşmelere başlayacağını bildirdi. Herzog, istişare sürecine ilişkin, "Her siyasi gruptan görüş alacağız, sorular sorup değerlendirmelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

'ORTAYA ÇIKAN TABLO ETKİLEYİCİ'

Seçimlere katılım oranını da değerlendiren Herzog, sandık başlarında ortaya çıkan tabloyu etkileyici bulduğunu ve uzun bir aradan sonra ilk kez katılımın son derece yüksek olduğu bir seçim yapıldığını söyledi.

İSRAİL'DE HİÇBİR BLOK 61 SANDALYEYE ULAŞAMADI

İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinde, askerler, diplomatlar ve mahkumlar gibi kendi sandıklarında oy kullanamayan seçmenlerin kullandığı ve "çift zarf" olarak adlandırılan oylar dışında tüm sandıkların sayımı tamamlandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun aktardığı verilere göre, sayımı tamamlanan sandıklarda Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı.

SANDALYE SAYISINDA REKORA ULAŞTILAR

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise Meclise 19 milletvekili göndererek sandalye sayısında rekor seviyeye ulaştı.

Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde ne Netanyahu'nun liderliğindeki blok ne de Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet, hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekilinin desteğini sağlayabilecek. Bu tablo, hükümetin geleceğini belirleyecek koalisyon görüşmelerini daha da önemli hale getiriyor.