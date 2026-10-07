Türk tiyatro ve televizyonunun tanınmış oyuncularından Oya Başar, yıllarca hem hayatını hem de sahneyi paylaştığı Levent Kırca ile ilişkisine dair bilinmeyenleri anlattı.

Nilgün Belgün'ün programında konuşan Başar, eski eşinin kıskançlığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BENİ SADECE KENDİSİ SEVMEK İSTERDİ'

Kırca'nın yalnızca erkeklerden değil, kadın arkadaşlarından da kendisini kıskandığını belirten Başar, "Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı beni. 'Dün görüştünüz, tekrar neden görüşüyorsunuz?' derdi" ifadelerini kullandı.

Başar, "Beni sadece kendisi sevmek isterdi. Paylaşmayı istemezdi" dedi.