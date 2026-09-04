Sosyal medya ve YouTube'da yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Oya Lale Özan Arslan hakkında soruşturma başlatıldı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Oya Lale Özan Arslan'ı gözaltına aldı.

İkametinde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında Arslan'ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu. Söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

Oya Lale Özan Arslan hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Oya Lale Arslan kimdir?

Gazeteci ve sunucu Oya Lale Özan Arslan, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı dönemde, Anadolu Ajansı bünyesinde “ART” adıyla kurulan radyo ve görüntü servisinde görev aldı. Arslan, Radyo Anadolu'da Metin Uca ile birlikte yaklaşık 6 ay boyunca kültür-sanat programı sundu. Daha sonra haber sunuculuğuna geçti.

1997 yılında CTV'ye transfer olan Arslan, burada ara ve ana haber bültenlerini sundu. Kanalın 2000 yılında kapanmasının ardından bir süre çalışmalarına ara verdi.

Arslan, 2004-2009 yılları arasında TRT Ankara Radyosu'nda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı. Ağustos 2009'da Halk TV'de çalışmaya başlayan Arslan, burada haber spikerliği yaptı.

Redhack röportajıyla gündeme geldi

Oya Lale Özan Arslan, 7 Haziran 2013 tarihinde Redhack ile gerçekleştirdiği canlı yayın röportajıyla gündeme geldi.

Arslan'ın Halk TV'deki görevine 1 Nisan 2019 tarihinde son verildi. Bunun ardından Halk TV'den ayrılan bazı gazeteci arkadaşlarıyla birlikte Bizim TV adlı YouTube kanalının kuruluşunda yer aldı.

Arslan, Bizim TV'de gündeme ilişkin yayınlar ve röportajlar gerçekleştirdi. Kanalda Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz ve farklı isimleri konuk ederek güncel gelişmeleri izleyicilere aktardı.