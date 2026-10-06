Gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Hopi kullanıcıları, TotalEnergies İstasyonları’ndan yapacakları akaryakıt ve Milangaz otogaz alışverişlerinde "Paracık" biriktirme fırsatına kavuşuyor. Kazanılan Paracıklar yalnızca akaryakıt ve otogaz alımlarında değil; Hopi’nin geniş ağında yer alan farklı sektörlerdeki yüzlerce markada da özgürce harcanabilecek. Müşteriler, daha önce diğer markalardan kazandıkları Paracıkları da TotalEnergies İstasyonları’nda akaryakıt veya otogaz alırken değerlendirebilecek.

Söz konusu stratejik adımla; yeni müşteri kazanımının hızlandırılması, marka sadakatinin pekiştirilmesi, istasyon ziyaretlerinin artırılması ve tüketicilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Kampanya Detayları ve Kazanç Oranları

793 istasyonda geçerli olan kampanya kapsamında avantajlı oranlar şu şekilde belirlendi:

TotalEnergies İstasyonları: Tek seferde gerçekleştirilecek 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3 Paracık kazancı.

Milangaz Otogaz: Tek seferde gerçekleştirilecek 700 TL ve üzeri otogaz alışverişlerinde %2 Paracık kazancı.

Erdal Yavuz: "İstasyonlarımızı Birer Deneyim Merkezine Dönüştürüyoruz"

Akaryakıt sektöründe müşteri beklentilerinin kabuk değiştirdiğini vurgulayan GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürü Erdal Yavuz, istasyonların artık sadece yakıt ikmali yapılan alanlar olmaktan çıkıp bütüncül bir hizmet noktası haline geldiğini belirtti.

Araştırmaların, tüketicilerin sadakat programlarına büyük önem verdiğini gösterdiğini ifade eden Yavuz, "Sektörümüzde her 10 tüketiciden 4'ü en az bir sadakat programı kullanıyor. GüzelEnerji olarak sadakat, kişiselleştirme ve teknolojiyi odağımıza alarak büyümeyi hedefliyoruz. Hopi ile kurduğumuz bu orta ve uzun vadeli işbirliği, müşterilerimize özelleştirilmiş değer teklifleri sunmamıza imkan tanıyacak. Henüz rakamsal bir öngörü paylaşmak için erken olsa da her iki markamızda da önemli oranda yeni müşteri kazanacağız. Müşteri geri bildirimleriyle hizmet kalitemizi sürekli artırarak istasyonlarımızı birer deneyim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

Elif Ateşok Şatıroğlu: "30 Sektörlük Ekosistemimize Akaryakıtı da Ekledik"

Hopi Genel Müdürü Elif Ateşok Şatıroğlu ise bu ortaklığın Hopi’nin büyüme vizyonunda kritik bir mihenk taşı olduğunu ifade etti. 11 yıllık veri derinliğini iş ortaklarının büyümesi ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını belirten Şatıroğlu, şunları söyledi:

"Hopi olarak halihazırda 30 farklı sektörde, yaklaşık 300 markayla kullanıcılarımızın yanındayız. TotalEnergies ve Milangaz işbirliği sayesinde akaryakıt sektörünü de ekosistemimize dahil ederek kapsayıcılığımızı artırdık. Kullanıcılarımız Club TotalEnergies hesaplarını Hopi ile kolayca eşleştirerek hemen Paracık kazanmaya ve harcamaya başlayabilecekler."

Esnafa Müjde: "Hopi Çarşı" Geliyor

Yıl sonuna kadar "Hopi Çarşı" projesini hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Şatıroğlu, KOBİ ve esnafı da veri odaklı bu ekosisteme dahil edeceklerini müjdeledi. Yeni modelle birlikte kuaförden veterinere, pilates stüdyosundan manava kadar günlük hayatın her alanında Paracık kazanma ve harcama döneminin başlayacağını sözlerine ekledi.