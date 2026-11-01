Antalya'da düzenlenen 63. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. “Artakalan” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Öykü Karayel, ödülünü alırken yaptığı konuşmada özgürlük mesajı verdi. Oyuncunun “Şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü” sözleri törene damga vurdu.

“ŞU AN HAKSIZ YERE İÇERİDE OLANLAR İÇİN ALIYORUM”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı. Film ekibine ve birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür eden Karayel, çekim sürecinde verilen emeğin kendisini çok etkilediğini anlattı.

Karayel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili oyun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibimize, her sabahın köründe karlı dağın tepesinde hepsine bakıp, gerçekten bu kadar karşılıksız emekleri her zaman gözlerimi doldurdu, beni duygulandırdı. Bütün film emekçilerine çok teşekkür ediyorum bunun için.

Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı. O yüzden özgürlük adına, hepimizin özgürlüğü için, şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü.”

ALTIN PORTAKAL'DA “TAŞ VE TÜY” ZAFERİ

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit'te düzenlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü kazanan “Taş ve Tüy”, toplam 6 ödülle gecenin öne çıkan yapımı oldu.

“Artakalan” ve “Kadim Mavi” filmleri de birden fazla dalda ödüle layık görüldü. Törende ödül alan sinemacılar sevinç yaşarken, konuşmalarda özgürlük, adalet, toplumsal sorunlar ve sinemanın birleştirici gücü öne çıktı.