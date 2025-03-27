

2018 yılında nikâh masasına oturan Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021'de de oğulları Roman'ı kucağına aldı. Mutlu evlilikleri devam eden çift, bir moda dergisine röportaj verdi.

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Eşi Öykü Karayel'den bahseden Can Bonomo, "Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. Ben aceleci ve pratiğim. Öykü çok sabırlı. Öykü'ye verilse yıllar sürecek işleri ben hallediyorum. Eşimin estetik algısını ve zevkini çok beğenir, tavsiyelerine güvenirim" diye konuştu.

"ŞIMARIYORUM"

Öykü Karayel ise "Can kendi işiyle ilgili bana bir şey sorduğu zaman inanılmaz onore oluyorum. Şımarıyorum. Zaten ne yapıyorsa, çok iyi yapıyor. Ben çekingenim, Can tam tersi" dedi.

Ardından ekledi: "Can'ın bana evlilik teklif ettiği 3 günlük tatilin her anı büyülüydü benim için."