AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik şunları yazdı;

-Dem Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.

Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, Dem Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir.

-Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir.

“KINIYORUZ”

-Sayın Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez.

-Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Halk TV'de katıldığı Gündem Özel programında Bilge Yurtdagülen ve Bahadır Özgür'ün çerçeve yasaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Sürecin bir seçim çalışması olmadığını ifade eden Hatimoğulları, "Yasaya dair eleştirilerimiz var. İlk çözüm sürecinde akil insanlar heyetleri vardı. Biz yerellerde esnaflardan insan hakları derneklerine herkes ile tartıştık. MHP halk toplantıları yaptı. Kendi tabanına anlatmaya çalıştı. Ama AKP bunu yapmadı. Yeni Parti'nin içindeki ret oylarının bir kısmı bazı iktidara güvensizliklerden de olabilir. Bazıları da 100 yıllık zihniyeti devam ettirdikleri için de oy vermediler. Bu yasa AKP'nin değil. 100 yıllık ezberlerle yeni bir dönem kurulamaz. Sayın Özgür Özel'in desteğini biliyoruz" demişti...