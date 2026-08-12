TBMM’de Terörsüz Türkiye kapsamında kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak bilinen kanun teklifine 467 evet oyu çıkarken, iktidarın CHP desteği ile Anayasa'yı referandumsuz değiştirmeyi test ettiğine yönelik yorumlar yapıldı. Sözcü Gazetesi de bugünkü manşetinde söz konusu iddiaları gündeme getirmiş ve 'Referandumsuz Saray Anayasası' manşetiyle çıkış yapmıştı.

Kamuoyunda bu yorumlar yüksek sesle dile getirilirken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son açıklamaları da bu iddiaları kuvvetlendirdi.

'SİYASİ İKLİM OLGUNLAŞTI'

Meclis'te AA Editör Masası'na konuk olan Kurtulmuş, "Türkiye anayasa yapım sürecinde beklediği o konsensüsü de bu iklimden çıkartabilir mi? Yeni bir anayasa için heyecanlanabilir miyiz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Açıklamasında 'Yeni bir anayasa şart' diyen Kurtulmuş, konuya ilişkin ifadelerinde iktidarın bir sonraki hedefini de ortaya çıkarır nitelikte konuştu. Kurtulmuş, "Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo, böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur" diye konuştu.

'AMAÇ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ AÇMAK' GÖRÜŞÜ HAKİMDİ

'Çerçeve Yasa'nın gündeme getirilmesinin ardından özellikle muhalif kamuoyunda, bu çabaların yeni Anayasa'yı referanduma gitmeden Meclis'ten geçirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak için yapıldığına yönelik bir görüş hakimdi.