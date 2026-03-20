Samsung’da maaş ve prim anlaşmazlığı krize evrildi. Güney Kore’de on binlerce çalışanı ilgilendiren küresel teknoloji sektörünü de etkileyebilecek bir sürecin kapısını araladı.

OYLAMADAN EZİCİ "GREV" KARARI ÇIKTI

Şirketin Güney Kore’deki sendikalı çalışanları arasında yapılan oylamada grev kararı büyük çoğunlukla kabul edildi. Toplamda 125 bin çalışanın bulunduğu ülkede yaklaşık 90 bin kişiyi temsil eden sendika, 66 binden fazla katılımla gerçekleştirilen oylamada yüzde 93 oranında “grev” sonucu aldı.

Bu tablo, çalışanlar arasında ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu ortaya koydu.

KRİZİN MERKEZİNDE PRİM POLİTİKASI

Anlaşmazlığın temelinde Samsung’un uyguladığı prim politikası bulunuyor. Şirket, çalışan bonuslarını yıllık maaşın yüzde 50’siyle sınırlandırıyor. Ancak çalışanlar, özellikle rakip SK Hynix’in daha avantajlı koşullar sunmasının ardından bu sistemi adaletsiz buluyor.

Samsung yönetimi ise bonus sınırının kaldırılmasının yatırımları ve hissedar getirilerini riske atabileceği görüşünde. Bu nedenle taraflar arasında uzlaşma ihtimali şimdilik zayıf görünüyor.

KÜRESEL TEKNOLOJİ ZİNCİRİNDE RİSK TEHTİDİ

Olası bir grevin etkileri yalnızca Samsung ile sınırlı kalmayabilir. Şirket, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumunda bulunuyor. DRAM üretiminin tamamı ve NAND üretiminin büyük bölümü Güney Kore’de gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle üretimde yaşanacak bir aksama; akıllı telefonlardan bilgisayarlara, otomotivden yapay zekâ veri merkezlerine kadar geniş bir alanda tedarik sorunları ve fiyat artışlarına yol açabilir.

GREV KAPIDA

Sendika, anlaşma sağlanamaması halinde Mayıs ayında 18 gün sürecek bir grev planlıyor. Süreç öncesinde Nisan ayında geniş katılımlı bir protesto düzenlenecek.