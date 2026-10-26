İsrail'de salı günü gerçekleştirilecek seçimlerde siyasi varlığını sürdürme mücadelesi veren Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan kampanyasına kamuoyu önünde daha fazla destek sağlaması ricasında bulunduğu belirtildi.

Konuya hâkim bir ABD'li kaynak ile süreç hakkında bilgilendirilen bir İsrailli kaynağa dayandırılan bilgilere göre, Beyaz Saray yönetimi Netanyahu'nun yürüttüğü bu agresif temas trafiğini bir "çaresizlik işareti" ve İsrailli liderin yarışta geride kaldığını düşündüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

ABD'li kaynak, Netanyahu'nun son üç gün içinde Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü ve kendisinden geçtiğimiz hafta Truth Social üzerinden yaptığı destek paylaşımını daha da pekiştirmesini istediğini aktardı.

Kaynak ayrıca Netanyahu'nun yapılabilecek ek destek açıklamaları için belirli ifadeler dahi önerdiğini kaydetti.

NETANYAHU'DAN 'RÖPORTAJ' TALEBİ

Axios'a konuşan İsrailli bir kaynak ise Netanyahu'nun, Trump'ın desteğini doğrudan dile getirmesi için İsrailli gazetecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmesi teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Netanyahu'nun partisi Likud'un sözcüsü Neta Molcho, başbakanın "son günlerde veya destek açıklamasından önce" Trump'tan kampanyasını desteklemesini istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermezken, Trump iki hafta önce Newsmax kanalına verdiği mülakatta İsrail'deki bazı kişilerin kendisinden Netanyahu lehine devreye girmesini istediğini açıklamıştı.

TRUMP DESTEĞİ VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Trump pazar akşamı, Netanyahu'nun özellikle İran karşısındaki şahin duruşuna vurgu yaparak İsraillilere sandıkta onu destekleme çağrısında bulunan yeni bir açıklama yayımladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşman da dahil olmak üzere herkesin bildiği gibi, Bibi ile birlikte kazanma konusunda harika bir ilişkimiz oldu... Sandığa gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir Savaşçı Başbakan olduğunu hatırlayın!" ifadelerini kullandı." "Dünya çapında artık 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' sloganı duyulamaz ve duyulmayacak. Başbakanlık için Bibi Netanyahu'ya oy verin, başladığımız işi bitirmeliyiz!"

BEYAZ SARAY SENARYOLARI DEĞERLENDİRİYOR

Bir ABD'li yetkili, sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun yapılan bu destek açıklamasının Trump açısından her koşulda avantajlı bir durum oluşturduğunu belirtti.

Yapılan değerlendirmeye göre, Netanyahu'nun seçimi kazanması veya geçici başbakan olarak iktidarda kalması halinde Trump, onu siyasi olarak kurtaran isim olduğunu öne sürerek bu kozu taviz elde etmek amacıyla kullanabilecek.

Netanyahu'nun kaybetmesi ve muhaliflerinin bir hükümet kurması durumunda ise İsrail'in yeni liderlerinin Trump ile iyi ilişkiler geliştirme zorunluluğu hissedeceği, bu sebeple rakiplerine verilen seçim desteğinin kısa sürede önemsiz bir ayrıntıya dönüşeceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte Trump'ın bazı danışmanları, başka bir liderin başkanlığındaki yeni bir İsrail hükümetinin, Trump'ın Orta Doğu gündemi açısından yeni fırsatlar yaratabileceği görüşünü dile getiriyor.