Çin, Tibet’te Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde "Medog" adı verilen 60 GW kapasiteli yeni bir hidroelektrik santralinin (HES) inşaatına başladı. 2033 yılında tamamlanması planlanan ve yılda 300 milyar kWh elektrik üretmesi öngörülen tesis, devasa ölçeği nedeniyle komşu ülkeler, çevreciler ve bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

SINIRI AŞAN SULAR

Yarlung Tsangpo Nehri, Hindistan sınırını geçtikten sonra Bangladeş topraklarında Brahmaputra adını alarak akışını sürdürüyor. Tarım, içme suyu ve enerji ihtiyacı açısından nehre bağımlı olan Hindistan ve Bangladeş, yukarı çığırda kurulacak tesisin su akış kontrolünü tamamen Çin’e devretmesinden ve olası debi değişikliklerinin yol açabileceği olumsuz etkilerden endişe duyuyor.

Proje alanı, yüksek sismik aktiviteye ve heyelan riskine sahip Tibet Platosu’nda yer alıyor. Çevre uzmanları; inşaat bölgesinin nadir canlı türlerinin yaşam alanlarını, hassas ekosistemleri ve bölgedeki antik Budist yapılar dahil kültürel mirası tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

EKSEN KONUMUNU 2 CM KAYDIRIYOR

Daha önce 22,5 GW kapasiteli "Üç Boğaz" barajında tutulan milyarlarca ton suyun Dünya’nın kütle dağılımını etkilemesi üzerine yapılan araştırmalar, mevcuttaki bu rezervuarın gün uzunluğunu 0,06 mikrosaniye uzattığını ve eksen konumunu yaklaşık 2 cm kaydırdığını ortaya koymuştu.

Medog HES’in Üç Boğaz’dan çok daha büyük bir kapasiteye sahip olacağı belirtilmekle birlikte, gezegenin dönüşü üzerindeki kesin etkisini gösterecek kamuoyuna açık bilimsel hesaplamalar henüz yetersiz bulunuyor. Uzmanlar, bu tür yapıların gün süresi üzerindeki etkilerinin yalnızca mikrosaniyenin kesirleri düzeyinde kaldığını vurguladı.

8 SAAT BOYUNCA ENERJİ ÜRETEN SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Öte yandan Çin, fotovoltaik paneller ile yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisini birleştiren dünyanın en büyük hibrit güneş santralini de faaliyete geçirdi. Söz konusu santral, güneş battıktan sonra da 8 saat boyunca enerji üretmeye devam edebilme özelliğine sahip.