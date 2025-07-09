'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz', 'Kırık Kanatlar' ve 'Son Çıkış' gibi yapımlarda yer alan Tolga Güleç, asıl çıkışını 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki 'Ahmet' rolüyle yaptı. Güleç, ardından 'Poyraz Karayel', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Masumiyet' gibi dizilerde oynadı.
BODRUM'DA NİŞANLANDILAR
Son olarak 'Can Borcu' dizisinde 'Yekta Başaran' karakterine hayat veren Tolga Güleç, önceki gün gözlerden uzak aşk yaşadığı sunucu Öykü Cengiz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İkilinin nişan töreni Bodrum'da aile arasında gerçekleşti.
Çift bu mutlu anı sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.