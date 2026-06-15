Oyuncu Tolga Güleç ile spiker Öykü Cengiz, bir süredir devam eden ilişkilerini evlilikle resmileştirdi. Çiftin nikâh öncesinde yaptığı açıklamalar ve düğün günü yaşananlar, davetliler kadar sosyal medyada da ilgi gördü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tolga Güleç ve Öykü Cengiz çifti, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikâh öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, hem heyecanlarını hem de mutluluklarını paylaştı.

DÜĞÜNE YAĞMUR SÜRPRİZİ

Düğün gününde etkili olan yağmur, çift için sürpriz olurken Tolga Güleç bu durumu olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Güleç, "Güne damgasını vuran bir yağmur vardı ama biz bunu uğur kabul ettik. Fotoğraf çekimlerinde yağmurun tadını çıkardık" ifadelerini kullandı.

''DOĞRU KIZI ALMIŞIM''

Eşini gelinlikle ilk gördüğü anı da anlatan oyuncu, duygularını "Oyunculukta 'double take' deriz ya, tam olarak onu hissettim. 'Vay be, ne güzel olmuş, doğru kızı almışım' dedim" sözleriyle dile getirdi.





''SAÇINDAN TOKASINA KADAR ÇOK MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇMİŞ''

Öykü Cengiz ise düğün hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "En mutlu günümüz. Sabah saatlerinden beri koşturuyoruz" dedi. Gelinlik sürecinin detaylarına da değinen Cengiz, "Saçından tokasına kadar çok meşakkatli bir süreçmiş" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan isimler arasında Hakan Peker, Aslı Bekiroğlu gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Düğün, davetlilerin iyi dilekleri eşliğinde sona ererken çiftin mutluluğu gece boyunca dikkat çekti.