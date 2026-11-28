Alanyaspor'un Rumen futbolcusu Ianis Hagi, Süper Lig'deki frikik gollerine bir yenisini ekledi. Ligin 13. haftasında Alanyaspor'un sahasında Konyaspor'u konuk ettiği maçta Hagi, 15. dakikada kazanılan serbest vuruşu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Rumen oyuncu attığı golle babası Hagi'ye benzetildi. Bu golle Süper Lig kariyerindeki frikik golü sayısını 3'e çıkaran Ianis Hagi, babası Gheorghe Hagi'nin serbest vuruşlardaki ustalığını hatırlattı. ÜÇ GOL DE İLK 15 DAKİKADA Hagi, Süper Lig'deki önceki frikik gollerini 4 Ekim 2025'te Gençlerbirliği karşısında 14. dakikada ve 14 Mart 2026'da Göztepe karşısında 15. dakikada atmıştı. Konyaspor'a karşı da 15. dakikada ağları bulan Rumen futbolcunun üç frikik golü de maçların ilk 15 dakikasında geldi. Ianis Hagi, Alanyaspor formasıyla görev yaptığı 41 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

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