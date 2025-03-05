ABD'nin California eyaletinde yaşanan şaşırtıcı bir olayda 35 yaşındaki mühendis Ian Applegate, üç şiddetli hapşırığın ardından boynundaki atardamarın patlaması sonucu felç geçirdi.

Dominican Hastanesi'ne acilen kaldırılan Applegate'e yapılan tetkikler, şiddetli hapşırığın boynundaki vertebral arterde yırtılmaya neden olduğunu ortaya çıkardı. Tıp dilinde "vertebral arter diseksiyonu" (VAD) olarak bilinen bu durum, arterde tıkanıklığa ve beynin tabanında inmeye yol açtı.

"FELÇ GEÇİRDİĞİMİ O ANDA ANLADIM"

Olay anını anlatan Applegate, şöyle konuştu: "Alerjik reaksiyonlar yaşıyordum ve üç kez art arda şiddetli bir şekilde hapşırdım. Aniden kör edici bir baş ağrısı ve vücudumun sol tarafında karıncalanmalar hissettim. Sol tarafım tamamen uyuştu ve felç geçirdiğimi o anda anladım. Acı dayanılmazdı. Çok şaşkındım ve kusmaya başladım. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim."

BİR AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Applegate, bir aydır hastanede tedavi görüyor ve yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Yutma zorluğu çekmeye devam eden genç mühendis, "Eşim hamile ve nisan ayında doğum yapacak. Bebeğimizin doğumunda onların yanında olmak istiyorum. İyileşene kadar pozitif kalmaya ve egzersizlerimer devam etmeye çalışıyorum" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Bu nadir görülen vaka, şiddetli hapşırığın bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle alerji mevsimlerinde benzer şikayetleri olan kişilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.