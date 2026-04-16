Uluslararası çapta aranan ve "Altın Adam" (Gold Man) olarak bilinen kaçakçılık şebekesi lideri İngılab Babayev, İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandı. Yıllarca polisten kaçmayı başaran firarinin yakalanmasına, yurtdışındaki ailesini gizlice yanına çağırması neden oldu.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?



Sürecin başlangıcı 2024 yılına, İstanbul Havalimanı'na dayanıyor. Havalimanında görevli biri kadın iki güvenlik personelinden şüphelenen polis ekipleri, şahısların üzerini aradı. Yapılan aramada, görevlilerin bellerine gizlenmiş halde toplam 16 kilo ağırlığında (yaklaşık 110 milyon TL değerinde) 32 adet külçe altın ele geçirildi.





ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ, LİDER KAÇTI



Show Haber'ten Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre, kaçakçılık şubesi ekipleri, Dubai'den getirilen bu altınların izini sürerek kuryeleri ve altını teslim alacak kişileri tek tek belirledi. Operasyonlarda 7 kişi tutuklanırken, 196 ülkede aranan örgüt lideri İngılab Babayev izini kaybettirmeyi başardı.





SONUNU HAZIRLAYAN BÜYÜK HATA



Yıllar süren firar, Babayev'in annesini, eşini ve çocuklarını özleyip onları İstanbul'a çağırmasıyla son buldu. Ailenin İstanbul'a inmesiyle birlikte harekete geçen sivil polis ekipleri, aileyi havalimanından itibaren adım adım izleyerek firari liderin Eyüpsultan'daki bir rezidansta saklandığını tespit etti.

Adrese özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan kaçakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.