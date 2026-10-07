Bilim insanları, atmosferdeki karbondioksitin denizler tarafından tutulma kapasitesini artırmaya yönelik yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere’de yürütülen araştırmalarda deniz suyuna alkali maddeler eklenerek suyun kimyasında meydana gelen değişimler incelendi. DENİZ SUYUNA ALKALİ MADDE EKLEDİLER Gerçekleştirilen deneylerde deniz suyunun kimyasal özelliklerini değiştirmek amacıyla alkali maddeler kullanıldı. Araştırmacılar, bu işlemin denizin karbondioksit tutma kapasitesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu kontrollü koşullarda takip etti. DENEYİN AMACI NE? Çalışmaların temelinde deniz suyunun karbondioksit tutma kapasitesinin incelenmesi bulunuyor. Bilim insanları, alkaliliğin artırılmasıyla deniz suyunun kimyasında meydana gelen değişiklikleri ve bunun karbondioksit tutulması üzerindeki etkilerini araştırıyor. EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLER ARAŞTIRILIYOR Deniz suyunun kimyasına müdahale edilmesi nedeniyle çalışmalar yalnızca karbondioksit kapasitesiyle sınırlı tutulmuyor. Alkali maddelerin deniz ekosistemi üzerindeki olası etkileri de kontrollü deneyler kapsamında inceleniyor. Araştırmacılar, alkali maddelerin deniz suyuna eklenmesinin ardından ortaya çıkan kimyasal değişimleri takip ediyor. Kontrollü çalışmalarla yöntemin karbondioksit tutma kapasitesine etkisinin yanı sıra deniz ortamında oluşturabileceği değişiklikler de değerlendiriliyor.

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