İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fatih Taştekneler Sokak’taki adresi takibe aldı. İş yerinin kapalı olduğunu belirleyen ekipler, bir süre sonra dükkânı açan Yüksel A.’yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş ve üzerlerinde tanınmış altın üreticilerine ait logolar bulunan sahte altınlar bulundu. Aramalarda ayrıca çeşitli gramajlarda toplam 472 paket sahte altın ve çok sayıda bilezik ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin sahte altınları pirinçten ürettiği, ardından bilinen markaların logolarının yer aldığı kutularla paketlediği tespit edildi. Büyük gramajlı altın ve bilezikleri altın suyuna batırarak kuyumcularda yapılan mihenk taşı kontrollerini aşmayı amaçladığı öğrenildi.

Şüphelinin bu yöntemle sahte ürünleri kuyumculara gerçekmiş gibi satarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.